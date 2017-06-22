Саммит ЕС обсудит антироссийские санкции, мигрантов и борьбу с терроризмом

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Глава Евросовета Дональд Туск не исключает того, что Великобритания может остаться в составе ЕС. Об этом он заявил перед открытием саммита Европейского союза, который стартовал в Брюсселе. Правда, после этих слов Туск назвал себя мечтателем. Помимо Brexit главы пока ещё 28 стран ЕС намерены обсудить борьбу с международным терроризмом, усиление европейской обороны, миграционный кризис и антироссийские санкции.

После недавних атак в Лондоне, нападения на полицейских в Париже и случившейся прямо накануне попытки теракта в Брюсселе встреча европейских лидеров проходит в условиях особых мер безопасности. Но как обеспечить ее на всей территории Европейского союза - вопрос, на который публичного ответа его лидеры пока не дают, отмечает "ТВ Центр".

"Сегодня мы с нашими партнёрами будем, безусловно, обсуждать насущные вопросы, в первую очередь - тему безопасности. Мы обсудим вопрос усиления европейской обороны, поговорим о терроризме и защите от него", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Из уже анонсированных мер — разве что решение немедленно удалять интернет-контент экстремистского содержания. Всемирная паутина, считают в Брюсселе, благодатная почва для распространения радикальных взглядов. Но что делать с теми, кто не пишет постов в соцсетях, а молча берет в руки оружие. В созданных европейскими спецслужбами списках потенциальных террористов - тысячи фамилий. Следить за всеми просто не успевают. А ведь перечень пополняется постоянно. В 2017 году, констатируют на саммите, Европу накрыла новая волна миграционного кризиса. И хотя критиковать политику открытых дверей в Брюсселе все еще не готовы, европейские лидеры все-таки признают: контроль на границах должен стать жестче. Для чего, конечно, понадобятся средства. Париж и Берлин предлагают проект нового фонда по финансированию армии.

"Я намерен особенно сосредоточиться на этом вопросе. Мы должны ясно обрисовать условия работы Европейского оборонного фонда", - заявил новый президент Франции Эммануэль Макрон.

Приложить свои силы к борьбе с миграционным кризисом Макрон призвал и восточных соседей. Причем, в выражениях не церемонился. Европа, заявил президент Франции накануне первого для себя саммита в Брюсселе, не супермаркет, где каждый берет, что ему по душе. За общие ценности тоже придется расплачиваться. Намек явно в адрес Венгрии. Но забор, построенный вдоль венгерских границ, говорит премьер Орбан, сносить он точно не собирается. Расходятся и позиции в вопросе отношений с Россией. Несколько стран ЕС против продления санкций. Какие именно - неизвестно. Эту тему с прессой многие предпочитают не обсуждать.

Но говорить об этом на встрече в бельгийской столице все же придется. Срок действия антироссийских санкций истекает 31 июля. И на этом саммите лидерам еврозоны предстоит договориться: продлевать ли ограничительные меры. В пользу пролонгации, по данным европейских СМИ, выступают Берлин и Париж. Канцлер Меркель и президент Макрон в Брюссель прибыли с докладом о выполнении Минских соглашений.

Нашлось ли в нем место оценки действиям Украины, по сути, бойкотирующей исполнение соглашений, неизвестно. Но президент Порошенко за несколько часов до саммита лично убеждал председателя Евросовета, что Киев без поддержки оставить нельзя.

"Я был рад услышать от Дональда Туска сегодня, и от других лидеров стран ЕС, что позиция Европейского союза - это единство, что крайне важно для нас, и солидарность с Украиной. Вот почему для нас важно слышать разговоры о продлении санкций", - заявил Порошенко.

Разговор глава Украины завел было и о проекте "Северный поток-2". Бесперебойная поставка российского газа напрямую в Европу, уверял Петр Порошенко, — угроза энергетической безопасности Старого Света. Правда, Берлин, куда должны протянуть газопровод, считает ровно наоборот. О чем канцлер Меркель намерена рассказать коллегам за деловым ужином. Его главной темой, впрочем, стал Brexit. Тереза Мэй, потерявшая поддержку большинства в парламенте, в Брюссель прибыла в решительном настроении.

"Мы продолжим переговоры, которые начались конструктивно. И сегодня я собираюсь рассказать, как именно Соединенное королевство предлагает защищать права граждан европейского союза, живущих в Великобритании, и наоборот, права британцев, живущих в Европе", - заявила Мэй.

После доклада премьера Великобритании попросят удалиться из зала. Вопросы развода с королевством лидеры Европейского союза с этого момента намерены обсуждать уже без нее. Дороги обратно, подтвердил этот саммит, Лондону уже нет.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Бельгия, Брюссель.