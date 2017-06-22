В Германии отменили железнодорожное сообщение из-за торнадо
Теги: В мире германия торнадо стихия
В Гамбурге прервали движение поездов из-за торнадо. Железнодорожное сообщение между Берлином, Ганновером, Гамбургом, Килем и Бременом было отменено после того, как стихия повалила деревья на пути следования поездов.
В Гамбурге прервали движение поездов из-за торнадо, пишет местное издание The Local со ссылкой на Национальное общество железных дорог.
Торнадо с сильным дождем и градом образовалось в 12:30 по московскому времени в десяти километрах от аэропорта Гамбурга. После этого железнодорожное сообщение между Берлином, Ганновером, Гамбургом, Килем и Бременом было отменено.
Трудности у железнодорожников возникли и на северо-западе страны. Там торнадо повалило деревья на железнодорожные пути. Поезда не ходят между городами Ильцен, Куксхафен и Бремен.
Кроме того, власти попросили водителей на автобане между Гамбургом и Ганновером соблюдать осторожность из-за упавших на трассу деревьев.
Читайте также:
На железнодорожной станции в Мюнхене произошла стрельба