В Германии отменили железнодорожное сообщение из-за торнадо

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В Гамбурге прервали движение поездов из-за торнадо. Железнодорожное сообщение между Берлином, Ганновером, Гамбургом, Килем и Бременом было отменено после того, как стихия повалила деревья на пути следования поездов.

В Гамбурге прервали движение поездов из-за торнадо, пишет местное издание The Local со ссылкой на Национальное общество железных дорог.

Торнадо с сильным дождем и градом образовалось в 12:30 по московскому времени в десяти километрах от аэропорта Гамбурга. После этого железнодорожное сообщение между Берлином, Ганновером, Гамбургом, Килем и Бременом было отменено.

Трудности у железнодорожников возникли и на северо-западе страны. Там торнадо повалило деревья на железнодорожные пути. Поезда не ходят между городами Ильцен, Куксхафен и Бремен.

Кроме того, власти попросили водителей на автобане между Гамбургом и Ганновером соблюдать осторожность из-за упавших на трассу деревьев.

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