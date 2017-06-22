В центре Москвы посетитель кафе зарезал официантку

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Неизвестный мужчина напал с ножом на официантку кафе в центре Москвы. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

Посетитель кафе убил ножом официантку в кафе в центре Москвы. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, инцидент произошел на улице Машкова. Мужчина напал на официантку и нанес ей ножевые ранения, ставшие смертельными.

Нападавший сразу же был задержан. Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.