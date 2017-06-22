Художницу в очках виртуальной реальности задержали у стен Кремля

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В Москве на Красной площади задержали художницу Катрин Ненашеву, которая находилась у стен Кремля в очках виртуальной реальности. В рамках акции "Между здесь и там" она ходит по городу в VR-очках, в которых демонстрируются фотографии из психоневрологических интернатов.

Художница Катрин Ненашева задержана в ходе акции на Красной площади в Москве, передает "Интерфакс".

"Сейчас я нахожусь в ОВД "Китай-город"", - подтвердила она агентству. Пока неизвестно, на каком основании ее задержали.

Художница с 12 июня проводит акцию "Между здесь и там" в поддержку россиян, проживающих в психоневрологических интернатах. В рамках акции Ненашева передвигается по Москве в очках виртуальной реальности, в которых транслируются видео и фото повседневной жизни московских интернатов.

"В виртуальной реальности ни в коем случае нельзя находится в общественном месте. Здесь мир реальный.",- сказали сотруд... Опубликовано Катрин Ненашевой 22 июня 2017 г.

В июне 2015 года художница была задержана во время другой акции на Красной площади. Тогда Ненашева была признана виновной в нарушении установленного порядка проведения демонстрации и отбыла наказание в виде трех суток административного ареста.

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