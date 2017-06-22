Казахстан и Киргизия могут отправить своих военных в Сирию

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В России ведут переговоры об отправке в Сирию войсковых подразделений из Казахстана и Киргизии. Об этом заявил глава комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов. Решение пока не было принято, подчеркнул он.

Россия ведет переговоры с Казахстаном и Киргизией по отправке их военных в Сирию. Об этом агентству РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Идут сейчас переговоры, прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии, также прорабатываются вопросы, предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии", - заявил депутат. По его словам, решение пока не принято, и в настоящий момент идет переговорный процесс.

Ранее о том, что российская сторона выдвинула предложение направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана, рассказал представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Называть место сейчас преждевременно, но с Турцией идут тоже переговоры, они же тоже являются участниками переговоров в Астане", - прокомментировал Шаманов.

Меморандум о создании зон деэскалации подписан в Астане 4 мая странами-гарантами перемирия в Сирии (Россия, Турция, Иран). Создаются четыре зоны: в провинции Идлиб; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии.

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