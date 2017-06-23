Голосование. Сербов заставят поддержать санкции против России?

Тема программы "Право голоса": "Битва за Балканы". В Белом доме и Пентагоне считают, что Россия пытается вернуть в зону своего влияния Балканы. В борьбе с Россией на Балканах Запад намерен опираться на албанцев. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград никогда не присоединится к антироссийским санкциям. 15 июня Вучич поручил сформировать правительство Ане Брнабич, которая, впрочем, известна своими прозападными взглядами. Заставят ли сербов поддержать санкции против России?