19:17, 22 июня 2017

Песни Марии Захаровой прозвучат на открытии и закрытии ММКФ

Теги:  Культура  музыка  мид  фестиваль  кино

Песни официального представителя МИД России Марии Захаровой прозвучат на открытии и закрытии ММКФ. Она автор и музыки, и слов. Об этом сообщил президент фестиваля Никита Михалков. К записи музыкальных композиций подключился продюсер Максим Фадеев. Песню на открытии фестиваля исполнит Наргиз Закирова.

На открытии и закрытии Московского международного кинофестиваля прозвучат песни, автором музыки и слов которых стала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Как рассказал РИА Новостям президент фестиваля Никита Михалков, Захарова "сначала сопротивлялась", однако "потом прислала две замечательные песни". По его словам, одна из композиций "совершенно в тему, потому что День скорби, день начала войны".

К записи песен был подключен продюсер Максим Фадеев. Также известно, что песню на открытии ММКФ исполнит исполнительница Наргиз Закирова.

Неделю назад Захарова опубликовала в Instagram фотографию с Максимом Фадеевым и написала: "Ждите сюрпризов".

"На закрытии фестиваля тоже будет песня (Захаровой), и я очень рад снять этот "камень" политического противостояния, показать, какая Мария красивая, умная и талантливая женщина, которая, мало того, что занимается отстаиванием интересов нашего отечества, еще и пишет замечательные песни", - подчеркнул Михалков.

В 2016 году Захарова станцевала русский народный танец "Калинка" перед журналистами. Кроме того, она неоднократно размещала в Facebook свои стихотворения.

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