Песни Марии Захаровой прозвучат на открытии и закрытии ММКФ

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Песни официального представителя МИД России Марии Захаровой прозвучат на открытии и закрытии ММКФ. Она автор и музыки, и слов. Об этом сообщил президент фестиваля Никита Михалков. К записи музыкальных композиций подключился продюсер Максим Фадеев. Песню на открытии фестиваля исполнит Наргиз Закирова.

На открытии и закрытии Московского международного кинофестиваля прозвучат песни, автором музыки и слов которых стала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как рассказал РИА Новостям президент фестиваля Никита Михалков, Захарова "сначала сопротивлялась", однако "потом прислала две замечательные песни". По его словам, одна из композиций "совершенно в тему, потому что День скорби, день начала войны".

К записи песен был подключен продюсер Максим Фадеев. Также известно, что песню на открытии ММКФ исполнит исполнительница Наргиз Закирова.

Неделю назад Захарова опубликовала в Instagram фотографию с Максимом Фадеевым и написала: "Ждите сюрпризов".

"На закрытии фестиваля тоже будет песня (Захаровой), и я очень рад снять этот "камень" политического противостояния, показать, какая Мария красивая, умная и талантливая женщина, которая, мало того, что занимается отстаиванием интересов нашего отечества, еще и пишет замечательные песни", - подчеркнул Михалков.

В 2016 году Захарова станцевала русский народный танец "Калинка" перед журналистами. Кроме того, она неоднократно размещала в Facebook свои стихотворения.

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