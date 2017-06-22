В Москве мужчина убил официантку из-за отказа выйти за него замуж

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В столичном кафе мужчина убил официантку, нанеся ей не менее девяти ударов ножом. По данным следствия, мотивом к совершению преступления стал отказ девушки заключить брак с малознакомым ей человеком, с которым она познакомилась в социальных сетях.

Посетитель столичного кафе убил официантку из-за отказа выйти за него замуж. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, днем 22 июня 2017 года мужчина ворвался в одно из кафе, расположенное по улице Машкова в городе Москве, и нанес сотруднице заведения не менее девяти ударов ножом. От полученных ранений девушка скончалась на месте", - сказала Иванова.

По предварительным данным, мотивом к совершению убийства стал отказ девушки заключить брак с малознакомым ей мужчиной, с которым она познакомилась в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал с ножом на официантку кафе на улице Машкова в столице. От полученных ранений девушка скончалась на месте. Нападавший сразу же был задержан. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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