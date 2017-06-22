Аваков: 500 украинских военных покончили с собой, вернувшись из Донбасса

Теги: мвд Украина самоубийство аваков донбасс

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что около 500 украинских военных совершили самоубийство после возвращения из Донбасса. По его словам, как правило, у большинства участников боевых действий впоследствии имеются медицинские и социальные проблемы.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране зафиксировано около 500 случаев самоубийств участников боевых действий в Донбассе. Об этом говорится в статье главы МВД страны "Стратегия гибридного мира" для "Украинской правды".

"По данным военной прокуратуры, на начало июня 2017 зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны боевых действий", - приводит слова Авакова "Интерфакс".

По его словам, как правило, 90-95 процентов участников боевых действий впоследствии имеют медицинские и социальные проблемы, а еще у трети - диагностируется посттравматический синдром. Аваков также отметил, что в 2015 году в восемь раз увеличилось количество жалоб на бытовое насилие среди членов семей военнослужащих, находившихся на Донбассе.

Читайте также:

Кучма: Европа ставит Украину на колени

На Украине выписали первый штраф за ношение георгиевской ленты

Свидание с замминистра энергетики Украины продали за 20 тыс. рублей

Тиллерсон встретился в Вашингтоне с президентом Украины

США и Украина выполнят наблюдательный полет над Россией