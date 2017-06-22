Названо гражданство пяти погибших в канализационном колодце в Москве
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Двое граждан Киргизии, двое граждан Украины и гражданин России погибли при проведении работ в коллекторе на западе Москвы. Это произошло в результате хлопка газовоздушной смеси в канализации. Еще одному рабочему - гражданину России - удалось выбраться из колодца. От госпитализации он отказался.
На западе Москвы пятеро рабочих - двое граждан Киргизии, двое граждан Украины и гражданин России - погибли из-за отравления метаном в канализационном колодце. Гражданство жертв стало известно агентству ТАСС.
Инцидент произошел в коллекторе возле дома №5 по улице Боженко. Рабочие погибли при проведении работ в коллекторе. Предварительно, в канализации произошел хлопок газовоздушной смеси.
Одному рабочему удалось выбраться из колодца самостоятельно. Выживший рабочий - гражданин России - от госпитализации отказался.
В МЧС объяснили гибель рабочих "Мосэкостроя" пренебрежением мерами технической безопасности. Смерть наступила от отравления парами метана, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее Следственный комитет организовал проведение доследственной проверки. В настоящее время на месте работают следователи, они устанавливают обстоятельства произошедшего и опрашивают свидетелей.
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