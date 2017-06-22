Названо гражданство пяти погибших в канализационном колодце в Москве

Представители Следственного комитета РФ и МЧС на месте происшествия

Скорая помощь на месте происшествия в Москве

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Двое граждан Киргизии, двое граждан Украины и гражданин России погибли при проведении работ в коллекторе на западе Москвы. Это произошло в результате хлопка газовоздушной смеси в канализации. Еще одному рабочему - гражданину России - удалось выбраться из колодца. От госпитализации он отказался.