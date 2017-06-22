Лавров в разговоре с Тиллерсоном указал на иллюзорность санкций

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Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном указал на то, что действия возглавляемой Вашингтоном коалиции мешают борьбе с террористами в Сирии. Еще одной темой стали недавние новые санкции, которые США ввели против России.

Сергей Лавров в четверг провел телефонные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Глава МИД России указал своему американскому коллеге на иллюзорность попыток санкционного давления на Москву. Это, по мнению Лаврова, подвергает серьезному риску российско-американские отношения.

"В этих условиях для оценки ситуации российская сторона была вынуждена отложить намечавшуюся на 23 июня встречу заместителей глав внешнеполитических ведомств, в ходе которой предполагалось обсудить накопившиеся проблемы в российско-американских отношениях", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Кроме того, российский министр указал Тиллерсону на то, что действия США затрудняют борьбу с терроризмом в Сирии.

"Лавров подтвердил оценку известных действий возглавляемой США коалиции, которые нарушают суверенитет Сирийской Арабской Республики, затрудняют выполнение задач по подавлению террористов и продвижению урегулирования сирийского кризиса. Москва призывает Вашингтон строго соблюдать все ранее достигнутые договоренности по различным аспектам сирийского урегулирования", - отметили в МИД.