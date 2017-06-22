Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью на Кубке конфедераций

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Сборные Камеруна и Австралии разошлись миром на Кубке конфедераций по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1. Таким образом, обе команды набрали свои первые очки на турнире.

Сборная Камеруна сыграла вничью с командой Австралии в матче Кубка конфедераций по футболу, передает TVC.ru. Встреча проходила на стадионе "Санкт-Петербург".

Игра завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Камеруна в добавленное к первому тайму время отличился Андре-Франк Ангисса. У австралийцев на 60-й минуте с пенальти ответный мяч забил Марк Миллигэн.

Таким образом, сборные Камеруна и Австралии набрали свои первые очки на Кубке конфедераций. В следующих матчах турнира африканцам предстоит сыграть с командой Германии, а австралийцев ждет встреча с Чили. Обе игры состоятся 25 июня в 18:00 по московскому времени.