Роскомнадзор разблокировал мессенджер Imo
Теги: Общество интернет блокировка роскомнадзор
Роскомнадзор разблокировал мессенджер Imo. Это произошло после того как компания Pagebites Inc.,владеющая веб-сервисом для мгновенного обмена сообщениями и VoIP-звонками, предоставила сведения, необходимые для его внесения в реестр организаторов распространения информации.
Компания Pagebites Inc., владеющая мессенджером Imo, предоставила данные в реестр организаторов распространения информации. После этого Роскомнадзор разблокировал доступ к сервису на территории России.
"Обязанности организатора распространения информации возникают в силу закона и не зависят от факта внесения в реестр", - отмечается в сообщении Роскомнадзора.
Согласно российскому законодательству, организаторы распространения информации обязаны предоставлять в Роскомнадзор контактные сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации и дальнейшего взаимодействия.
2 мая в России заблокировали доступ к Imo, мессенджеру BlackBerry, Line и видеочату Vchat. 5 мая Роскомнадзор заблокировал сайт мессенджера WeChat. 11 мая ограничения сняли после предоставления со стороны компании данных для внесения в реестр.
Читайте также:
Роскомнадзор исключил Google из реестра запрещенных ресурсов
Глава Роскомнадзора лично обратится к Дурову по поводу Telegram
Роскомнадзор: законопроект о мессенджерах не затронет частную переписку