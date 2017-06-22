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Роскомнадзор разблокировал мессенджер Imo. Это произошло после того как компания Pagebites Inc.,владеющая веб-сервисом для мгновенного обмена сообщениями и VoIP-звонками, предоставила сведения, необходимые для его внесения в реестр организаторов распространения информации.

Компания Pagebites Inc., владеющая мессенджером Imo, предоставила данные в реестр организаторов распространения информации. После этого Роскомнадзор разблокировал доступ к сервису на территории России.

"Обязанности организатора распространения информации возникают в силу закона и не зависят от факта внесения в реестр", - отмечается в сообщении Роскомнадзора.

Согласно российскому законодательству, организаторы распространения информации обязаны предоставлять в Роскомнадзор контактные сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации и дальнейшего взаимодействия.

2 мая в России заблокировали доступ к Imo, мессенджеру BlackBerry, Line и видеочату Vchat. 5 мая Роскомнадзор заблокировал сайт мессенджера WeChat. 11 мая ограничения сняли после предоставления со стороны компании данных для внесения в реестр.

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