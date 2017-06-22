СКР возбудил дело по факту гибели пяти рабочих в канализации в Москве

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти рабочих при проведении работ в канализации на западе столицы. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления газами и летучими компонентами. Кроме того, следователи намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц обслуживающей организации.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти рабочих при проведении работ в канализации на западе столицы. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления газами и летучими компонентами, которые выделяются в канализации", - сказала Иванова.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ". Следователи также намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц обслуживающей организации.

Ранее сообщалось, что на улице Боженко в столице пять рабочих "Мосэкостроя" погибли при проведении работ в канализации. В МЧС объяснили этот инцидент пренебрежением мерами технической безопасности. По их данным, смерть рабочих наступила от отравления парами метана.

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