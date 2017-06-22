Швейцария арестовала €15 млн залога Украины за успешное "Евровидение"

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В Швейцарии наложили арест на 15 миллионов евро, предоставленные Украиной в качестве гарантии успешного проведения в Киеве музыкального конкурса "Евровидение-2017". Женевское управление принудительного взыскания задолженности не уточнило, на каких основаниях был произведен арест.

В Швейцарии инициировали арест 15 миллионов евро финансовых гарантий Украины по "Евровидению". Об этом говорится в сообщении на сайте украинского телеканала "Первый национальный".

Киев предоставил Европейскому вещательному союзу (EBU) финансовые гарантии для обеспечения подготовки и проведения "Евровидения-2017". Сумму должны были вернуть, однако EBU проинформировал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ), что Женевское управление принудительного взыскания задолженности запустило процедуру ареста этих средств.

"Мы наняли юридическую фирму из Швейцарии, поскольку нужно выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста в соответствии со швейцарским законодательством", - заявил генеральный директор НОТУ Зураб Аласания.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2017" проходил в Киеве с 9 по 13 мая. На нем не смогла выступить российская певица Юлия Самойлова, так как Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления в 2015 году на концерте в Крыму.

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