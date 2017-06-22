Разведка Германии 8 лет следила за американскими чиновниками

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Германская разведка в течение восьми лет следила за американскими военными и чиновниками. Под контролем BND, в частности, находились Белый Дом, Госдепартамент и Минфин США.

Федеральная разведка Германии как минимум восемь лет следила за военными и правительственными органами США. Об этом в четверг сообщил журнал Spiegel со ссылкой на документы BND.

По данным издания, сбор разведданных продолжался с 1998 по 2006 годы. Разведка, в частности собирала информацию о телефонных номерах, факсах и адресах электронной почты Белого дома, Госдепартамента и министерства финансов США. Кроме того, в поле зрения BND попали NASA, аэрокосмическая корпорация Lockheed Martin, организация Human Rights Watch, МВФ и Лига арабских государств.

Таким образом, утверждает издание, германская разведка имела возможность отслеживать работу всех этих ведомств и учреждений.