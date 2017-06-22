ЕС принял решение продлить санкции в отношении России
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Лидеры стран Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск. Текущий срок действия ограничительных мер в отношении России истекает 31 июля.
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что лидеры стран Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Agreed. EU will extend economic sanctions against Russia for their lack of implementing the Minsk Agreement. #EUCO— Donald Tusk (@eucopresident) 22 июня 2017 г.
"Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения ею Минских соглашений", - отметил Туск.
Официальное решение о пролонгации антироссийских санкций может быть принято в течение нескольких дней после завершения саммита Евросоюза, который завершится 23 июня. Текущий срок действия ограничительных мер в отношении России истекает 31 июля.
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