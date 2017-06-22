ЕС принял решение продлить санкции в отношении России

Теги: саммит евросоюз санкции Экономика россия

Лидеры стран Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск. Текущий срок действия ограничительных мер в отношении России истекает 31 июля.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что лидеры стран Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Agreed. EU will extend economic sanctions against Russia for their lack of implementing the Minsk Agreement. #EUCO — Donald Tusk (@eucopresident) 22 июня 2017 г.

"Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения ею Минских соглашений", - отметил Туск.

Официальное решение о пролонгации антироссийских санкций может быть принято в течение нескольких дней после завершения саммита Евросоюза, который завершится 23 июня. Текущий срок действия ограничительных мер в отношении России истекает 31 июля.

Читайте также:

Саммит ЕС обсудит антироссийские санкции, мигрантов и борьбу с терроризмом

Лавров в разговоре с Тиллерсоном указал на иллюзорность санкций

Белый дом призвал Конгресс ослабить санкционное давление на Россию

МОК планирует ввести санкции против России за Сочи-2014