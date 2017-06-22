Джоан Роулинг рассказала о втором Гарри Поттере

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Британская писательница Джоан Роулинг рассказала, что помимо главного героя серии книг о юном волшебнике был и другой Гарри Поттер. Персонаж приходится уже известному читателям герою прадедушкой. Не исключено, что второй Гарри Поттер станет героем приквела к серии уже выпущенных книг. Прежде в романах Роулинг он не упоминался.

Британская писательница Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, рассказала, что помимо главного героя серии книг о юном волшебнике был и другой Гарри Поттер, передает РИА Новости.

"Генри Поттер (или Гарри для близких) был прямым потомком Хардвина и Иоланты, служил в Визенгамоте (по сюжету - Верховный суд магов Великобритании) в 1913-1921 годах", - написала Роулинг в своем недавнем тексте для тематического сайта Pottermore.

У неизвестного ранее Гарри Поттера был сын Флимонт, который вместе с женой Юфимией дожил до свадьбы своего сына Джеймса Поттера и Лили Эванс, но не застал рождения внука-тезки. Таким образом, новый персонаж приходится уже известному читателям Гарри Поттеру прадедушкой.

Как пишет британская газета The Independent, о новом Гарри Поттере в книгах ранее не говорилось, и не исключено, что он появится в будущих приквелах.

В прошлом году Роулинг анонсировала пять новых фильмов о мире Гарри Поттера.

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