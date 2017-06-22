В Госдуме предложили арестовывать за нецензурную брань в семье

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Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству рекомендовал принять в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят наказание за нецензурную брань в семье. Повторное правонарушение может грозить административным арестом.

Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить санкции за мелкое хулиганство, в том числе за нецензурную брань, не только в общественных местах, но и в квартирах.

Законопроектом предлагается удвоить административный штраф за мелкое хулиганство, а также распространить возможность его применения за нарушения общественного порядка не только в общественных местах, но и в квартирах, в том числе на семейно-бытовые конфликты, в том числе за мат в семье.

"В случае принятия законопроекта у правоохранительных органов будет возможность привлекать граждан к административной ответственности за действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие других лиц не только в общественных местах, но и, например, в жилых помещениях", - говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Депутаты также предлагают ввести штраф за повторное мелкое хулиганство в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, либо в виде административного ареста на срок до 15 суток, либо в виде обязательных работ на срок до 80 часов.

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