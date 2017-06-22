ММКФ открылся песней на стихи Марии Захаровой

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В столице открылся 39-й Московский международный кинофестиваль. В официальную программу вошли 247 фильмов. Их отобрали из 1800 заявленных кинолент. Новшество этого фестиваля в том, что на церемонии закрытия, 29 июня, мэр Москвы Сергей Собянин вручит денежные призы, учрежденные столичным правительством. За главный приз, "Золотого Георгия", поборются 13 картин, три из них российские. И если программа фестиваля расписана до мелочей, то к московской погоде до последнего момента оставались вопросы.

Проход по красной дорожке на этот раз проходил в экстремальных условиях, передает "ТВ Центр". Дамы до последнего момента гадали, какой наряд выбрать, нужен ли зонт, резиновые сапоги или манто. В результате дали бой непогоде роскошными нарядами из прозрачной ткани и смелыми декольте. Главное — ожидание впечатлений от самого фестиваля.

Открыла официальную церемонию певица Наргиз, исполнившая песню, посвященную российским участникам военных событий в Сирии. Её написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Публикация от Alesya Koretskaya���� (@lady_alesya_) Июн 22 2017 в 10:00 PDT

Фильмом открытия стал индийский блокбастер "Бухубали 2" - о мужественном принце, узнавшем страшную тайну своего происхождения. Самая успешная и дорогостоящая картина за всю историю Болливуда. Исполнитель главной роли отдаленно напоминает молодого Филиппа Киркорова. На этом параллели с российской, да и вообще с действительностью заканчиваются.



Просмотр фильма закрытия - феминистское "Роковое искушение" Софии КОпполы - тоже обещает немало эмоций. Признание в Каннах тому подтверждение. В главных ролях - голливудские звезды. Судя по трейлеру, Колину Фарреллу придется нелегко. Хорошо, если бы он вместе с Николь Кидман приехал в Москву, чтобы объяснить все перипетии этой увлекательной истории. Но, скорее всего, ответы на загадочные вопросы в ходе фестиваля зрителям придется искать самостоятельно. Иностранных звёзд по-прежнему не так уж и много. Жюри основного конкурса возглавит прошлогодний лауреат - иранский режиссер Миркарими. Помогать ему будет несравненная Орнелла Мутти. От России судить будет знаменитый режиссер, сценарист и актер Александр Адабашьян. Что касается основного конкурса, то состав весьма сильный — датская "Преисподняя", испанский "Селфи", китайский "Хохлатый Ибис",.



За "Золотого Георгия" будут бороться и три отечественных фильма. Один из них снял Рустам Хамдамов, давно признанный классиком, два других - Вадим Перельман и Владимир Котт. Что касается внеконкурсных программ, то они порадуют самого искушенного зрителя. Авангард - из Нидерландов, исторический боевик - из Болгарии, киноклассика - из Аргентины. Лучшие фильмы Каннского фестиваля, потрясающие документальные ленты. Выбрали самое сенсационное. Кстати, впервые на фестивале отдельная спецпрограмма будет посвящена фильмам ужасов. 11 картин, одна другой страшнее, будут показывать исключительно по ночам. Фестиваль продлится до 29 июня.

Ольга Стрельцова, Александр Голубев, Дина Самохина, Дмитрий Шиков. "ТВ Центр", Москва.