На Ставрополье из-за взрыва газа обрушился дом

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В Минеральных Водах дом обрушился из-за взрыва газа. Об этом сообщили в МЧС по региону. В результате инцидента пострадал один человек. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Минеральных Водах произошло обрушение частного дома из-за взрыва газа. По предварительной версии, один человек пострадал.

"В Минеральных Водах по улице Шоссейной, 69 произошло обрушение дома, предположительно, в результате взрыва бытового газа. Возгорания не было", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Он доставлен в ГБУЗ СК Минераловодская ЦРБ. Для уточнения и оценки обстановки на место происшествия выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

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