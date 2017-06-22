На Ставрополье из-за взрыва газа обрушился дом
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В Минеральных Водах дом обрушился из-за взрыва газа. Об этом сообщили в МЧС по региону. В результате инцидента пострадал один человек. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
В Минеральных Водах произошло обрушение частного дома из-за взрыва газа. По предварительной версии, один человек пострадал.
"В Минеральных Водах по улице Шоссейной, 69 произошло обрушение дома, предположительно, в результате взрыва бытового газа. Возгорания не было", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Он доставлен в ГБУЗ СК Минераловодская ЦРБ. Для уточнения и оценки обстановки на место происшествия выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.
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