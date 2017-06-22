Во "Внуково" самолет более семи часов не может вылететь в Турцию

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Airbus A330 не может вылететь в Анталью из столичного аэропорта "Внуково" по причине неисправности. В настоящее время один из крупных туроператоров ищет аналогичное по вместимости воздушное судно, а также занимается размещением пассажиров.

Самолет Airbus A330 уже более семи часов не может вылететь из столичного аэропорта "Внуково" в Анталью из-за неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Росавиации.

"У компании IFly идет многочасовая задержка чартерного рейса по причине неисправности самолета Airbus A330", - говорится в сообщении. В настоящее время один из крупных туроператоров ищет аналогичное по вместимости воздушное судно, а также занимается размещением пассажиров.

В диспетчерской аэропорта отметили, речь идет о рейсе 9107, который должен был вылететь в 15:00 по московскому времени. По их данным, скорее всего авиарейс будет перенесен на утро пятницы.