КНДР испытала новый двигатель для баллистической ракеты

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В КНДР прошли испытания нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты. По данным источников в разведсообществе США, оно было произведено в среду и его подробности пока не разглашаются.

Северная Корея провела испытания нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

По данным источников в разведсообществе США, испытание было произведено в среду. Его подробности пока не разглашаются.

Ранее 2 июня Совет Безопасности ООН одобрил проект резолюции о расширении санкционного списка в отношении КНДР из-за продолжающихся разработок ядерного оружия.

8 июня КНДР произвела запуск нескольких противокорабельных ракет. Они пролетели 200 километров и упали в море, не повлияв на безопасность Японии. По мнению экспертов, Северная Корея таким образом выступила против очередной резолюции Совбеза ООН с критикой действий Пхеньяна.

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