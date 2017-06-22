КНДР испытала новый двигатель для баллистической ракеты
В КНДР прошли испытания нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты. По данным источников в разведсообществе США, оно было произведено в среду и его подробности пока не разглашаются.
Северная Корея провела испытания нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.
По данным источников в разведсообществе США, испытание было произведено в среду. Его подробности пока не разглашаются.
Ранее 2 июня Совет Безопасности ООН одобрил проект резолюции о расширении санкционного списка в отношении КНДР из-за продолжающихся разработок ядерного оружия.
8 июня КНДР произвела запуск нескольких противокорабельных ракет. Они пролетели 200 километров и упали в море, не повлияв на безопасность Японии. По мнению экспертов, Северная Корея таким образом выступила против очередной резолюции Совбеза ООН с критикой действий Пхеньяна.
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