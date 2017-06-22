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На раскопках в Великом Новгороде нашли первую в сезоне берестяную грамоту. Археологи предположили, что послание было написано в XIII веке. В ближайшее время лингвисты попробуют расшифровать текст.