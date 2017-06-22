В Великом Новгороде нашли первую в сезоне берестяную грамоту
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На раскопках в Великом Новгороде нашли первую в сезоне берестяную грамоту. Археологи предположили, что послание было написано в XIII веке. В ближайшее время лингвисты попробуют расшифровать текст.
Во время археологических раскопок в Великом Новгороде ученые нашли первую в сезоне берестяную грамоту, передает ТАСС.
Фрагмент обнаружили на Троицком раскопе в слое начала XIII века. Теперь лингвисты попробуют расшифровать текст.
26 июля 1951 года в ходе раскопок в Новгороде археологами была впервые найдена берестяная грамота.
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