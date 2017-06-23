Арабские страны предъявили Катару условия для возобновления дипотношений

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Четыре арабские страны требуют от Катара разорвать дипотношения с Ираном, закрыть турецкую базу, ликвидировать телеканал Al Jazeera и разорвать все связи с террористами. На выполнение условий отведено 10 дней.

Четыре арабские страны – Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет – предъявили Катару условия для возобновления дипломатических отношений, передает Associated Press.

В документе идет речь о том, что Катар должен в течение 10 дней разорвать дипотношения с Ираном, закрыть турецкую базу и ликвидировать телеканал Al Jazeera. Кроме того, от Катара потребовали прекратить все связи с запрещенными в России организациями "Братья мусульмане", "Исламское государство", "Аль-Каида", а также с "Хезболлой".

Арабские страны требуют от Дохи выдачи всех лиц, разыскиваемых по обвинению в терроризме, и выплаты денежной компенсации.

В июне девять государств – ОАЭ, Саудовская Аравия, Йемен, Ливия, Бахрейн, Мавритания, Маврикий, Мальдивы и Коморские острова – разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.

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