ВКС 14 раз за неделю перехватывали самолеты-разведчики у границ России

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Пилоты ВКС России 14 раз за неделю выполнили перехваты иностранных разведывательных самолетов нашей страны. В воздух для этих целей поднимались авиамашины дежурных сил противовоздушной обороны Су-27 и МиГ-31.

Летчики ВКС России 14 раз за неделю выполнили перехваты иностранных разведывательных самолетов у границ нашей страны. В воздух для этого поднимались самолеты дежурных сил противовоздушной обороны Су-27 и МиГ-31, говорится в сообщении газеты Минобороны "Красная звезда", передает "Интерфакс".

По информации издания, иностранные разведывательные самолеты совершили более 20 полетов у границ России за неделю. В частности, зафиксировано 10 полетов разведывательных самолетов США RC-135, стратегического беспилотника Global Hawk.

Четыре раза к российским границам приближались разведывательные самолеты Orion из Норвегии. Трижды территорию разведывали шведские Gulfstream, и еще два раза – британские RC-135. Кроме того, у границ России осуществляли разведывательные полеты самолеты Франции, Португалии и Японии.

В свою очередь, российские стратегические ракетоносцы Ту-160 дважды за прошедшую неделю патрулировали акваторию Балтийского моря. Также к патрулированию на Балтике привлекали истребители Су-27 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

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