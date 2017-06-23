В Киеве задержали главного редактора интернет-издания "Страна.ua"

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В Киеве задержан главный редактор и владелец интернет-издания "Страна" Игорь Гужва. Его подозревают в получении взятки.

Об этом сообщил в соцсети генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он также разместил фотографии меченых купюр, которые якобы получил Гужва за то чтобы не публиковать в своем издании некий компромат, сообщил "ТВ Центр".

Работа редакции была парализована, силовики туда нагрянули с обыском, который адвокаты назвали незаконным и политически мотивированным. Сам журналист говорит, что дело сфабриковано. Еще в апреле он заявлял, что из-за критических материалов об украинских властях им заинтересовалась налоговая служба и МВД.