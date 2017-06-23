В Балашихе по требованию Путина закрыли мусорный полигон "Кучино"

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Полигон твердых бытовых отходов "Кучино" закрыт. Об этом сообщил министр экологии и природопользовования Подмосковья Александр Коган. По его словам, в ближайшее время будет подготовлен проект рекультивации земли. Это произошло на следующий день после того, как президент России Владимир Путин потребовал избавиться от свалки за месяц.

В Подмосковье закрыт полигон твердых бытовых отходов "Кучино". Это произошло после того, как президент России Владимир Путин потребовал прекратить работу свалки, на которую жаловались жители близлежащих домов, за месяц. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал министр экологии и природопользовования Подмосковья Александр Коган, полигон закрыт. Сейчас проводятся мероприятия по ЧС. "Необходимо будет провести дообследование полигона, ущерб, который наносится полигоном окружающей среде, будет ликвидирован", — сказал подмосковный министр.

Коган добавил, что в ближайшее время будет подготовлен проект рекультивации земли. Соответствующая заявка в Минприроды уже отправлена. Теперь полигон будет работать не на прием мусора, а на прием чистых грунтов, которые будут завезены сюда в большом количестве.

"Это делается для того, чтобы придавить отходы, которые завозились, ликвидировать запах, предотвратить возгорание. Через два дня начнет обслуживаться полигон, его нельзя оставлять в таком виде", — подчеркнул Коган.

Накануне, 22 июня, президент России Владимир Путин потребовал в течение месяца закрыть свалку в Балашихе. В ходе встречи с членами правительства он подчеркнул, что спросит о результатах выполнения своего поручения через месяц с главы Минприроды Сергея Донского и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Позднее глава Подмосковья распорядился закрыть свалку в Балашихе, как можно быстрее.

Во время "прямой линии" президента России ему был задан вопрос о незаконной застройке жилыми домами территории возле свалки бытовых отходов в подмосковной Балашихе. Жители города попросили помочь его в решении проблемы с огромной свалкой. Владимир Путин пообещал решить данную проблему.