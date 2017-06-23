08:51, 23 июня 2017

В Швейцарии арестовали 15 миллионов евро залога Украины за "Евровидение"

Теги:  арест  Экономика  деньги  швейцария  украина

В Швейцарии арестованы 15 миллионов евро, которые Украина оставила в качестве залога, гарантировавшего качество проведения конкурса "Евровидение". Причина ареста неизвестна.

В Швейцарии арестован залог 15 миллионов евро, который Украина предоставила в качестве гарантии надлежащего проведения "Евровидения", сообщил "ТВ Центр". Организатор конкурса – национальная телерадиокомпания Украины – сейчас выясняет причины таких действий, но пока подробностей нет.

Ранее Европейский вещательный союз предупреждал, что рассмотрит вопрос о наложении санкций на Украину в связи с тем, что СБУ запретила въезд в страну российской конкурсантке Юлии Самойловой.

Другие новости

В других СМИ