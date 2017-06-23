Корабли ВМФ России ударили ракетами "Калибр" по ИГ в Сирии

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Корабли ВМФ России нанесли удары по боевикам ИГ ракетами "Калибр". Целью атаки являлись пункты управления и склады вооружения террористов в сирийской провинции Хама. Остатки боевиков и объектов ИГ после ракетного удара уничтожены бомбардировщиками ВКС России.

Фрегаты ВМФ России "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович", а также подводная лодка "Краснодар" запустили крылатые ракеты "Калибр" по боевикам запрещенного в нашей стране "Исламского государства" в Сирии. В итоге уничтожены крупные склады вооружения и боеприпасов террористов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Согласно информации оборонного ведомства, всего по целям в Сирии запущено шесть ракет. Объекты находились в районе населенного пункта Акербат провинции Хама. Там после попадания крылатой ракетой "Калибр" сдетонировал арсенал боевиков.

Также отмечается, что остатки боевиков были уничтожены бомбардировщиками ВКС.

Перед атакой Россия предупредила командования Турции и Израиля об этих ударах.

В последний раз подобная операция проводилась ВМФ России в мае 2017 года. Ракеты "Калибр" были запущены по скоплению тяжелой техники и живой силы боевиков ИГ в районе восточнее Пальмиры. Министр обороны Сергей Шойгу тогда доложил президенту России Владимиру Путину об успешных пусках ракет.