Корабли ВМФ России ударили ракетами "Калибр" по ИГ в Сирии
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Корабли ВМФ России нанесли удары по боевикам ИГ ракетами "Калибр". Целью атаки являлись пункты управления и склады вооружения террористов в сирийской провинции Хама. Остатки боевиков и объектов ИГ после ракетного удара уничтожены бомбардировщиками ВКС России.
Фрегаты ВМФ России "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович", а также подводная лодка "Краснодар" запустили крылатые ракеты "Калибр" по боевикам запрещенного в нашей стране "Исламского государства" в Сирии. В итоге уничтожены крупные склады вооружения и боеприпасов террористов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Согласно информации оборонного ведомства, всего по целям в Сирии запущено шесть ракет. Объекты находились в районе населенного пункта Акербат провинции Хама. Там после попадания крылатой ракетой "Калибр" сдетонировал арсенал боевиков.
Также отмечается, что остатки боевиков были уничтожены бомбардировщиками ВКС.
Перед атакой Россия предупредила командования Турции и Израиля об этих ударах.
В последний раз подобная операция проводилась ВМФ России в мае 2017 года. Ракеты "Калибр" были запущены по скоплению тяжелой техники и живой силы боевиков ИГ в районе восточнее Пальмиры. Министр обороны Сергей Шойгу тогда доложил президенту России Владимиру Путину об успешных пусках ракет.