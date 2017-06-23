Роскомнадзор призвал Telegram соблюдать законы, иначе его заблокируют

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Telegram могут заблокировать, если его владелец Павел Дуров не предоставит данные для включения мессенджера в реестр. Об этом предупредил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Роскомнадзор предупредил мессенджер Telegram о блокировке ресурса, если его владелец Павел Дуров не предоставит данные для реестра организаторов распространения информации (ОРИ). Сообщение размещено на сайте ведомства.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал Дурова соблюдать российское законодательство и напомнил, что время на принятие решения истекает.

По словам Жарова, после включения мессенджера в реестр его правовой статус не изменится и означает лишь готовность Telegram работать по российским законам.

С августа 2014 года в России начал действовать федеральный закон об организаторах распространения информации в интернете. Они должны хранить данные о пересылке информации, о пользователях и предоставлять их уполномоченным госорганам для обеспечения безопасности России. Администрация Telegram до сих пор таких данных не предоставила. В свою очередь Дуров заявил, что мессенджер на такое никогда не согласится.

Ранее Роскомнадзор заблокировал мессенджеры Imo, BlackBerry, Line, WeChat.