Восстановление медучреждений в Алеппо идет быстрыми темпами

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В Сирии стараются максимально быстро наладить мирную жизнь. В Алеппо всего за два месяца построили новую поликлинику и открыли несколько медицинских пунктов.

Женщины с детьми хорошо знают, как это – стоять в огромной очереди. Умолять и выпрашивать у боевиков бинты или лекарства. Четыре года их район аль-Зебдия в Восточном Алеппо был занят террористами, рассказал "ТВ Центр".

Двадцать врачей и медсестер едва успевают за день принять всех. Наплыв огромный. Более тысячи маленьких пациентов и их мам в месяц. Для женщин открыт гинекологический кабинет, смотровая, установлен аппарат УЗИ. Для малышей – педиатрический кабинет. После нескольких лет войны в Алеппо больных детей стало в разы больше.

"У нас есть все, что нужно для работы. Разнообразные таблетки, витамины для детей, лечебные мази. Осмотрев ребенка я, в большинстве случаев, могу сразу выдать его родителям нужное лекарство, и оно будет бесплатным", - рассказала медсестра.

Поликлиника типовая. Весь спектр услуг кроме стационара. Здравоохранение в Сирии еще до войны было одно из лучших на Востоке. Сегодня власти пытаются вернуть его на прежний уровень. Обратиться к врачу может любой гражданин страны. Бесплатно. И не важно, из какой он деревни или города. Оперативный ремонт поликлиник и больниц власти Алеппо еще в декабре прошлого года внесли в список приоритетных задач по восстановлению инфраструктуры.

"Десять строителей занимаются каждым таким медпунктом в течение двух месяцев. После этого сюда можно завозить оборудование и принимать пациентов. Это очень радостная работа, мы здорово помогаем людям", - отметил строитель Мухаммад Эндауи.

Политика властей – "качественная медицина и образование раньше, чем жилье" – дает свои плоды. В город вернулись десятки тысяч беженцев.

"Мы всей семьей ушли из этого района, когда началась война, а теперь вернулись. Живем как раньше. Моя дочка чуть-чуть кашляет и у нее температура. Я решила прийти сюда, чтобы получить лекарства для нее", - пояснила жительница Восточного Алеппо Кайсар Хасан.

Кайсар больше не приходится добираться в город на попутках из лагеря для беженцев – два часа по объездной дороге. И почти каждый раз под огнем реактивных установок и минометов боевиков. Беременность и роды из-за постоянных стрессов проходили тяжело.

Крошка Найран появилась на свет полтора года назад. Но сегодня врачи обрадовали – у ребенка обычная простуда. И никаких осложнений.

Темпы восстановления объектов здравоохранения в городе, где население постоянно увеличивается, и уже сегодня составляет примерно полмиллиона человек, очень высоки. Только за один месяц в Восточном Алеппо отремонтированы и открыты пять поликлиник.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия