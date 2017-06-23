Топорнин: все стороны минских соглашений не заинтересованы в их выполнении

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На сегодняшний день в выполнении минских соглашений не заинтересованы ни Киев, ни Донецкая и Луганская народные республики. По словам доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, минский процесс в настоящее время находится в глубоком кризисе.