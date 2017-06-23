10:32, 23 июня 2017

Топорнин: все стороны минских соглашений не заинтересованы в их выполнении

Теги:  сша  События. 25-й час  россия  украина  донецк  луганск

На сегодняшний день в выполнении минских соглашений не заинтересованы ни Киев, ни Донецкая и Луганская народные республики. По словам доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, минский процесс в настоящее время находится в глубоком кризисе.

В выполнении минских соглашений не заинтересованы ни Киев, ни Донецкая и Луганская народные республики. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" заявил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. По его словам, стороны не могут выполнить даже первые два пункта договоренностей: прекращение огня и обмен пленными. 

Полный комментарий смотрите в видео.

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