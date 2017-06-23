Рада готова объявить импичмент Порошенко

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В партии "Батькивщина" заявили, что ряд парламентских фракций Украины готов запустить процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Инициатором стала глава политического объединения Юлия Тимошенко. Идею поддержали в Оппозиционном блоке и партии "Самопомощь".

Ряд фракций в Верховной Раде Украины готов запустить процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Речь идет об Оппозиционном блоке и "Самопомощи", о чем рассказали в партии Юлии Тимошенко "Батькивщина", пишет газета "Известия".

В партии подчеркнули, что единогласно поддерживают импичмент главы государства, так как, "терпеть коррупцию и злоупотребление властью уже нельзя".

Тем не менее, несмотря на то, что статья 111 конституции страны предполагает возможность импичмента, на самом деле отстранить лидера от власти практически нереально. Дело в том, что отсутствует регламентирующий этот процесс закон. По словам народного депутата от "Батькивщины" Юрия Одарченко, в настоящее время президент Украины может нести только политическую ответственность на предстоящих выборах. А его однопартиец, депутат Борис Тарасюк рассказал, что процесс импичмента "не имеет юридических механизмов", хотя политических мотивов для этого достаточно. Он напомнил, что президент и правительство "не выполнили задания, данные им народом".

При этом нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко заявил, что существует минимум шесть оснований для импичмента Порошенко. В частности, президент виноват в том, что не выполнял конституцию в части "введения военного положения во время угрозы и самого факта внешней агрессии и невыполнение других полномочий президента, касающихся своевременной подписи важных законопроектов". Также стоит законодательная работа из-за бездействия гаранта конституции.

Вместе с тем, стало известно, что на завершающем этапе процедуру импичмента поддержит и Радикальная партия Олега Ляшко.

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