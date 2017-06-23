Рада готова объявить импичмент Порошенко
Теги: Украина тимошенко импичмент порошенко
В партии "Батькивщина" заявили, что ряд парламентских фракций Украины готов запустить процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Инициатором стала глава политического объединения Юлия Тимошенко. Идею поддержали в Оппозиционном блоке и партии "Самопомощь".
Ряд фракций в Верховной Раде Украины готов запустить процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Речь идет об Оппозиционном блоке и "Самопомощи", о чем рассказали в партии Юлии Тимошенко "Батькивщина", пишет газета "Известия".
В партии подчеркнули, что единогласно поддерживают импичмент главы государства, так как, "терпеть коррупцию и злоупотребление властью уже нельзя".
Тем не менее, несмотря на то, что статья 111 конституции страны предполагает возможность импичмента, на самом деле отстранить лидера от власти практически нереально. Дело в том, что отсутствует регламентирующий этот процесс закон. По словам народного депутата от "Батькивщины" Юрия Одарченко, в настоящее время президент Украины может нести только политическую ответственность на предстоящих выборах. А его однопартиец, депутат Борис Тарасюк рассказал, что процесс импичмента "не имеет юридических механизмов", хотя политических мотивов для этого достаточно. Он напомнил, что президент и правительство "не выполнили задания, данные им народом".
При этом нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко заявил, что существует минимум шесть оснований для импичмента Порошенко. В частности, президент виноват в том, что не выполнял конституцию в части "введения военного положения во время угрозы и самого факта внешней агрессии и невыполнение других полномочий президента, касающихся своевременной подписи важных законопроектов". Также стоит законодательная работа из-за бездействия гаранта конституции.
Вместе с тем, стало известно, что на завершающем этапе процедуру импичмента поддержит и Радикальная партия Олега Ляшко.
Читайте также:
Порошенко анонсировал подписание соглашений с США в оборонной сфере
В Кремле отказались оценивать встречу Порошенко и Трампа
Порошенко назвал "детальной" шестиминутную встречу с Трампом
Новости по теме Украинский кризис
-
23 июня 2017
Лавров прокомментировал запрет георгиевских лент на Украине
-
23 июня 2017
Задержание главреда "Страны.ua" могли санкционировать в администрации Порошенко
-
23 июня 2017
Топорнин: все стороны минских соглашений не заинтересованы в их выполнении
-
23 июня 2017
В Киеве задержали главного редактора интернет-издания "Страна.ua"