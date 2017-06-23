В России 65% алкоголя не соответствует ГОСТам

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В России более 65% алкогольной продукции не соответствует заявленным на этикетках ГОСТам. В рамках проверок специалистами Росалкогольрегулирования были проведены испытания 981 образца алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из них 638 проб не соответствовали госстандарту.

Более 65% алкогольной продукции не соответствует заявленным на этикетках ГОСТам в России. Такие результаты показала проверка Росалкогольрегулирования (РАР), которая была проведена в прошлом году, пишет газета "Известия".

Экспертно-аналитические центры РАР провели испытания 981 образца алкогольной и спиртосодержащей продукции на соответствие ГОСТам. Выяснилось, что 638 проб не соответствовали государственному стандарту.

Согласно российскому законодательству, производители обязаны соответствовать стандартам по каждому алкогольному напитку и уведомлять об этом соответствии на этикетке товара. Закон "О стандартизации в России" позволяет производителям соблюдать стандарты на добровольной основе.

Вместе с тем, эксперты отметили, что ряд принятых на территории России стандартов не совпадает с международной практикой. В частности, она, как напомнил руководитель Комитета производителей алкогольной продукции Александр Романов, позволяет рому содержать осадок, а российский ГОСТ — нет.

Между тем, Роспотребнадзор по итогам 2016 года пришел к выводу, что в целом продаваемая в России алкогольная продукция соответствует нормативам, имеет стабильное качество и безопасна для употребления.