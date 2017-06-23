В Подмосковье обнаружен "черный рынок" с замученными мини-кенгуру и дикобразом

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Зоозащитники обнаружили "черный рынок" по продаже экзотических животных. Зверьки содержались в ужасных условиях. Активисты намерены сообщить об этом полиции и в ветеринарную службу.

В Ногинском районе Подмосковья зоозащитники обнаружили помещение, в котором в ужасных условиях содержались экзотические животные, об этом сообщает "Интерфакс".

Животные завозятся в Россию нелегально, а затем продаются в контактные зоопарки или в частные руки. Активисты обнаружили у контрабандистов мини-кенгуру, белого дикобраза, различных пресмыкающихся, а также куски кожи змеи и крокодила.

Зоозащитники намерены обратиться в правоохранительные органы и вызвать ветеринарную службу.

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