В Подмосковье обнаружен "черный рынок" с замученными мини-кенгуру и дикобразом
Теги: Подмосковье контрабанда животные
Зоозащитники обнаружили "черный рынок" по продаже экзотических животных. Зверьки содержались в ужасных условиях. Активисты намерены сообщить об этом полиции и в ветеринарную службу.
В Ногинском районе Подмосковья зоозащитники обнаружили помещение, в котором в ужасных условиях содержались экзотические животные, об этом сообщает "Интерфакс".
Животные завозятся в Россию нелегально, а затем продаются в контактные зоопарки или в частные руки. Активисты обнаружили у контрабандистов мини-кенгуру, белого дикобраза, различных пресмыкающихся, а также куски кожи змеи и крокодила.
Зоозащитники намерены обратиться в правоохранительные органы и вызвать ветеринарную службу.
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