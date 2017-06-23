The Times: русские хакеры торгуют паролями от почты британских министров

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The Times узнала, что на русскоязычных сайтах продают и обменивают пароли от электронных почт нескольких тысяч британских чиновников. Газета полагает, что за этим стоят российские хакеры.

На одном из русскоязычных сайтов для хакеров опубликован для продажи список логинов и паролей британских министров и чиновников. Об этом сообщает газета The Times.

Списки адресов и паролей аккуаунтов британских чиновников продавались на русскоязычных сайтах для хакеров. Исходя из этого газета полагает, что за этим стоят российские хакеры.

Украденная информация касается тысячи парламентариев и их помощников, семи тысяч полицейских и более тысячи служащих МИДа. По данным издания, среди тех, чьи данные утекли в интернет, оказались министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк и министр образования Джастин Грининг.

В Национальном центре кибербезопасности заявили, что пересмотрят защиту данных для правительственных ведомств после расследования The Times.

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