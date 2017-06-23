В Коми на шахте произошло обрушение породы, есть пострадавшие

Теги: обрушение Происшествие шахта коми

На шахте "Интинская" в Коми произошло обрушение породы, когда на месте ЧП работали четыре горняка. Судьба одного шахтера неизвестна, еще один пострадал. Начата доследственная проверка.

На шахте "Шахта Интинская" в Коми произошло обрушение породы, трех горняков эвакуировали, один из них пострадал. О судьбе четвертого пока ничего не известно, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

На данный момент идет разбор завалов. На месте ЧП работают две военизированные горноспасательные части (ВГСЧ). По данным агентства "Интерфакс", также выехали подразделения Интинского пожарно-спасательного гарнизона и экстренные оперативные службы города Инты.

В шахте находились около 190 человек, они продолжают работать, поскольку вентиляция в шахте не нарушена.

По данному факту следственными органами организована проверка.

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