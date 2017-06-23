Джонни Депп пошутил про убийство Трампа актером

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Американский актер Джонни Депп в ходе презентации его фильма на британском рок-фестивале Гластонбери неожиданно спросил у публики, когда в последний раз происходило убийство президента. В связи с этим он вспомнил о судьбе 16 президента США Авраама Линкольна, который был убит актером. Также он отметил, что появление нынешнего американского лидера Дональда Трампа в Великобритании могло бы плохо закончиться для главы Белого дома.

Знаменитый американский актер Джонни Депп пошутил на тему возможного убийства президента США Дональда Трампа. Это произошло во время презентации его фильма на британском рок-фестивале Гластонбери, пишет The Guardian.

По его словам, появление главы Белого дома в Великобритании могло бы закончиться тем, что произошло с Авраамом Линкольном в 1865 году. "Когда в последний раз актер убивал президента?", - спросил у публики голливудский актер. Эти слова были встречены овацией.

"Хочу уточнить, что я не актер. Я лгу, и этим зарабатываю на жизнь. Как бы там не было, а такие события (убийство президента, - прим. ред.) давно не происходили, так что, может быть, пора уже", - добавил Депп.

При этом, он подчеркнул, что "ни на что не намекает", говоря на эту тему, хотя понимает, что это окажется в прессе.

Авраама Линкольна, который был 16 президентом США, в 1865 году убил американский актер Джон Уилкс Бут. Он выстрелил своей жертве в голову из пистолета во время спектакля.

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