После нападения на врача в Хабаровске возбудили уголовное дело

Теги: Уголовное дело хабаровск нападение врач

Очередной случай нападения пациента на медицинского сотрудника. На этот раз в Хабаровске. Врач городской больницы получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ушибы. И все это из-за обычного вопроса на приёме. Следователи возбудили уголовное дело.

В коридоре приемного отделения 10-й клинической больницы Хабаровска произошла настоящая драка, рассказал "ТВ Центр". На видео с камеры наблюдения видно, например, как мужчина в белой майке бьет доктора тяжелым креслом.

Все началось еще в кабинете. С жалобами на острые боли в животе в больницу обратился мужчина. Дежурный хирург начал прием, но уже через минуту был вынужден его закончить. Пациенту якобы не понравился повышенный интерес доктора к татуировкам и шрамам по всему телу.

"Когда к нам доставляются пациенты, анамнез собирается полный: какие заболевания перенес, что за порезы, что за наколки? Это вопрос пациента привел в ярость", - рассказала медсестра.

По словам коллег, врач не стал ввязываться в конфликт и поспешил покинуть кабинет. Но разгоряченный пациент продолжал его преследовать и наносить удары.

"Вот в этом месте доктор вроде от него вырвался. Он его догоняет и начинает избивать жестоким способом. Я 18 лет работаю в приемном отделении, на моей бытности такого не было. Пациент неадекватный, под воздействием чего-то. Мы доказать это пока не можем. Но человек нормальный не может так себя вести", - отметила медицинская сестра.

Агрессивного пациента скрутила охрана. Подоспевшие полицейские забрали дебошира в отделение. Возбуждено уголовное дело.

"По факту нападения 31-летнего мужчины на врача больницы номер 10 города Хабаровска расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК России "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Решается вопрос об избрании в отношении нападавшего меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю Илья Гудков.

В отделение травматологическое отправился и пострадавший. У доктора серьезные травмы.

"У врача закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, вывих плеча, множественные ушибы. Врач длительное время будет нетрудоспособен и я не уверен, что впоследствии врач захочет вернуться к своей работе, к сожалению. Акты агрессии со стороны пациентов возникают регулярно", - отметил главврач Клинической больницы №10 города Хабаровска Александр Калашников.

1226 раз за прошлый год, если быть точным – это тревожная статистика Минздрава. Они лечат – их калечат. Травмы – вплоть до потери дееспособности. При этом до сих пор медики остаются незащищенными. На вызовы ездят без охраны, не имеют средств самозащиты. На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому за причинение легкого вреда здоровью или даже угрозу медикам буйный пациент может получить реальный срок лишения свободы: от двух до пяти лет.

"ТВ Центр"