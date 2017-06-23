Путин поздравил выпускников с началом взрослой жизни

Теги: Общество путин школа поздравление

Эта пятница – особенный день для сотен тысяч российских школьников. Они получат аттестаты, и навсегда попрощаются со школой.

Это событие, по традиции, отмечается с большим размахом, отметил "ТВ Центр". Выпускные балы, концерты и, конечно, гуляния до рассвета. Самые масштабные празднования состоятся в Москве и Санкт-Петербурге. Лучших одиннадцатиклассников, медалистов и победителей олимпиад пригласили в Кремль, где в седьмой раз наградят лауреатов всероссийской премии "Выпускник". Школьников поздравил Владимир Путин. Президент пожелал всем успехов в новой, взрослой жизни.

"Дорогие выпускники, сегодня у вас особенный день. Вы прощаетесь со школой, с замечательной, интересной, незабываемой школьной жизнью, расстаётесь со своими учителями, которые открыли для вас мир знаний, научили труду и усердию, старались воспитать вас честными, порядочными людьми. Пройдут годы, и вы в полной мере оцените, как много нужного, полезного, доброго дала вам школа и ваши наставники. Сегодня вы устремлены в будущее – в новую, взрослую жизнь. Кто-то из вас уже определил свои ближайшие планы, кто-то ещё думает, размышляет над этим. Пробуйте, дерзайте, принимайте решения. Не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач. Добивайтесь того, что, возможно, никто ещё не делал. Наша страна, наша Родина, Россия надеется на вас, нуждается в вашей энергии, в ваших талантах. Удачи вам! Будьте успешными и счастливыми", - сказал глава государства.