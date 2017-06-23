Задержание главреда "Страны.ua" могли санкционировать в администрации Порошенко

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В Киеве задержали главного редактора интернет-издания "Страна.ua". Обыск в редакции проходил без решения суда. Ранее издание начало журналистское расследование финансовых и политических схем президента страны Петра Порошенко.

Жительница Днепра показывала фотографию своего отца и поясняла: он воевал против фашистов, но крепкие молодые люди были непреклонны, рассказал "ТВ Центр". Георгиевская ленточка на Украине – вне закона, а значит носить ее женщина не имеет права даже в День памяти и скорби. В итоге, прибывшие полицейские составили протокол. Штраф – 700 гривен. Это – почти половина пенсии. А из толпы, тем временем, донеслось: еще легко отделалась. Могли и арестовать на 15 суток.

Наглядная демонстрация того, как на Украине соблюдают законы – избирательно и так, как удобно власти – случилась накануне вечером. Около 9 часов в редакцию интернет-издания "Страна.ua" нагрянули следователи. Заблокировали все помещения и принялись за обыск. Решения суда не предъявили. А без него проводить следственные действия можно только в случае преследования человека, как установленного преступника или при спасении потерпевшего. Понятых, правда, позвали. Но те представляться отказались и демонстративно отворачивались от всего происходящего.

На улице, тем временем, толпились узнавшие о случившемся журналисты, адвокаты. Приехал народный депутат. Но его тоже не пустили, несмотря на закон.

"Они выполняют политический заказ, они выполняют заказ своего руководства. Когда мы говорим о какой-то европейской стране и называем это Украиной – это абсолютно неевропейская страна", - заявил народный депутат Украины Сергей Ларин.

Главный редактор "Страна.ua" нападениям на редакции, где работал, подвергался уже неоднократно. В 2014 году, когда он возглавлял газету "Вести", ее осаждали радикалы. Били стекла и пытались поджечь здание. На защиту тогда неожиданно встали активисты Майдана – мол, у на демократия. Теперь у власти политики, которых Майдан к ней и привел. Но рейтинги Порошенко и так предельно низки, а тут еще "Страна.ua" решила заняться собственным расследованием бизнес- и политических схем президента. Из администрации, судя по всему, тут же последовала команда "Фас".

"Покажите мне людей на Украине, которые верят прокурорам или судьям. Все опросы показывают, что 99 процентов – не доверяют. Прокуратуре доверяют сам Луценко, его родственники, его собаки и его друзья. Реальной реформы судебной и прокурорской системы не произошло", - заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Жесткую и радикальную" судебную реформу премьер-министр Яценюк анонсировал еще два года назад. Но теперь на Украине и правительство новое и реалии другие.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"