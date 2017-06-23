Третий Рейх и тайная комната: следы нацистов в Латинской Америке

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Прибор для измерения черепа, предметы нацистской символики, бюст Адольфа Гитлера. В районе Буэнос-Айреса обнаружили тайную комнату Третьего Рейха. Всего на секретном складе нацистов хранилось более 70 различных артефактов времён Второй мировой. Власти считают, что они принадлежали высокопоставленным деятелям Германии, которые после поражения в войне бежали в Аргентину. А в Чили спецслужбы рассекретили документы нацистских шпионов.

Шпионы Третьего Рейха, которые работали во время Второй мировой войны в Чили, планировали разрушить Панамский канал, сообщил "ТВ Центр". Он был важнейшей транспортной артерией для союзников по антигитлеровской коалиции. О планах нацистов свидетельствуют документы той эпохи, которые до сих пор оставались под грифом "секретно" в архивах чилийской разведки. Теперь этот гриф снят, и, похоже, в полном объёме.

"Невозможно, чтобы какие-то секретные документы всё ещё оставались в Чили. То, что мы обнародовали эти документы, показывает наши намерения не оставлять белых пятен", - заявила директор Национальных архивов Чили Эмма де Рамон.

Из документов стало известно о контрразведывательной операции чилийских спецслужб, которые смогли предотвратить разрушение Панамского канала, а также не допустить подрыва шахт, которые поставляли руду союзникам. Шпионская сеть нацистов была раскрыта. Арестовали порядка 40 агентов. У них обнаружили радиопередатчики, оружие, шифровальные блокноты. Таким образом, удалось прекратить и передачу в Германию данных о транспортных маршрутах союзников.

"Нацисты вели в Чили разведоперации с большим размахом. В этих 80-ти томах есть документы, которые говорят не только о связях этой агентуры с Германией, но также, к нашему сожалению, и с нашими политиками, известными семьями, которые симпатизировали этому режиму. Они делали ставку на то, что Германия победит во Второй Мировой", - рассказал юрист Габриэль Сильбер.

В Чили и до войны жило большое количество эмигрантов из Германии, но после войны их количество увеличилось. Среди них было и немало бывших нацистов. В том числе и высокопоставленных. После поражения Третьего Рейха они тайно перебирались в страны Южной Америки. В Аргентине недавно была найдена крупнейшая в истории страны коллекция нацистских артефактов, среди которых бюсты фюрера, наградное оружие с символикой рейха, медицинские приборы для измерения черепа, с помощью которых устанавливали принадлежность к арийской расе. В общей сложности – 75 предметов, которые, по всей видимости, принадлежали очень крупным чиновникам Третьего Рейха.

"Ничего подобного до сих пор в Аргентине не было. Раньше тоже находили предметы с нацистской символикой, но это были обычные вещи, также пропагандистские материалы – не в таком количестве. Расследование по происхождению этой находки продолжается, но я могу сказать, что это подлинные артефакты", - сказал глава департамента полиции по охране культурных ценностей Марсело Эль Хайбе.

Вместе с предметами найдено множество фотографий, на которых нацистские чиновники держат в руках некоторые из этих самых артефактов. Историки уже проявили большой интерес к аргентинским находкам. Возможно, они помогут в поиске следов некоторых известных преступников Третьего Рейха, которым после войны удалось скрыться в Южной Америке.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр"