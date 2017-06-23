Из закрытой свалки в Балашихе могут сделать зону отдыха

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Менее суток потребовалось местным властям, чтобы закрыть 50-летнюю мусорную свалку в подмосковной Балашихе. После "Прямой линии" с президентом Кучинский полигон стал известен на всю страну. Накануне в ходе совещания с членами правительства Владимир Путин вновь поинтересовался ходом работ по рекультивации свалки. Гора отходов площадью более 50 гектаров – всего в нескольких метрах от жилых домов.

Крупнейшая свалка Подмосковья "Кучино" закрыта. Ярко-желтый баннер у ворот полигона установили этой ночью, рассказал "ТВ Центр". Дорогу, по которой раньше круглосуточно курсировали груженые отходами "КамАЗы", перекрыли бетонными блоками. Правда всего на два дня. За это время специалисты проведут все необходимые экспертизы для проекта рекультивации. Затем сюда начнут завозить чистый грунт, чтобы засыпать мусор. Это ликвидирует неприятный запах и возгорания.

"Первое – это будет изыскание, геология, геодезия. Следующим этапом будет исследование уже с необходимыми работами, которые нужно провести. И, конечно, в план мы обязательно включим потом приведение полигона в соответствующее состояние, чтобы он не наносил вреда окружающей среде", - пояснил министр экологии Московской области Александр Коган.

Полигону в Балашихе – полвека. Он принимал до 90 процентов всех коммунальных отходов Москвы и Подмосковья. Ежедневно на него свозили мусор около восьмисот грузовиков. Свалка настолько большая, что ее видно даже из космоса. Площадь – 50 гектаров. Горы мусора выросли выше 20-этажного дома. Всего в 200 метрах от свалки живут люди. Жители деревни Фенино и местных новостроек все последние годы буквально задыхались. На полигоне постоянно возникали возгорания. На всю страну свалка стала известна во время "Прямой линии" с президентом. Местные жители пожаловались главе государства на невыносимые условия. Тогда в "Кучино" приехала комиссия вместе с губернатором области. Чиновники решили, что на закрытие им понадобится три года, однако накануне во время совещания с правительством Владимир Путин потребовал закрыть полигон немедленно.

"Значит так, послушайте меня, и я хочу, чтобы Воробьев меня услышал. В течение месяца закрыть эту свалку. Через месяц я спрошу, что сделано и с вас, и с Воробьева. Вы сказали, что он должен написать заявку на то, чтобы получить соответствующие средства на это. Считайте, что он написал. К концу дня она точно будет, эта заявка", - заявил президент.

В итоге, вопрос решили молниеносно. Свалка официально закрыта с сегодняшнего дня. Следственный комитет уже заявил, что многоэтажки рядом с полигоном возводили незаконно. Хотя застройщики уверяли людей, что все нормы соблюдены. Экологи добавили: жизнь рядом с горами отходов опасна для здоровья. В почву попадает вся таблица Менделеева, в том числе особо опасные ртуть и аммиак. Уже сегодня все мусоровозы, которые приезжают в "Кучино" разворачивают и отправляют на другие полигоны. Потоки распределили между четырьмя другими свалками Подмосковья. Провести полную рекультивацию власти планируют за два года. Потом, по замыслу подмосковных властей, это место может стать зоной отдыха.

Юлия Степина, Павел Винокуров и Александра Сергомасова, "ТВ Центр"