Чехия заявила о готовности перейти на евро

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Глава Центробанка Чехии заявил, что страна готова перейти с кроны на единую европейскую валюту и вступить в еврозону. Дата старта пока не известна, для начала необходимо сократить разницу в ценах и доходах между Чехией и еврозоной.

Чехия готова перейти на единую европейскую валюту и вступить в еврозону, передает "Интерфакс" слова главы национального банка страны Йиржи Руснока.

Дата перехода пока не известна, но глава ЦБ отметил, что для начала необходимо уменьшить разницу в доходах и ценах Чехией и еврозоной.

По данным министерства финансов, ВВП Чехии по итогам 2016 года увеличился на 2,5 % (в 2015 году – на 4,5%). Цены в Чехии составляют примерно 60% от показателей стран еврозоны. По данным 2014 года, средняя зарплата чеха составляла около 345 тысячи крон, в то время как житель ЕС в переводе на кроны получал около 930 тысячи.