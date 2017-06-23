Двух спасшихся на Ладоге подростков выписали из больницы

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В Карелии врачи выписали из больницы двух подростков, которые смогли выплыть из Ладожского озера после трагедии с перевернувшейся лодкой. Судьба трех оставшихся детей неизвестна, их до сих пор ищут спасатели.

Двух подростков, которые смогли самостоятельно выплыть из Ладожского озера после ЧП с перевернувшейся лодкой, выписали из больницы, передает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС по республике Карелия.

Поиски трех оставшихся подростков – двух парней и девушки – до сих пор продолжаются. Спасатели обследовали уже свыше 240 квадратных километров акватории озера, прибрежную территорию – свыше 43 километров. В поисках задействованы более 270 человек, 72 единицы техники, в том числе подводный аппарат "Falcon", гидролокаторы, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

19 июня в заливе Импилахти на Ладожском озере опрокинулась лодка с пятью подростками - четырьмя юношами и одной девушкой. Двум парням удалось выбраться на берег самостоятельно, сейчас они находятся в больнице. Судьба трех остается неизвестной. ЧП произошло через год после трагедии на Сямозере, где утонули 14 детей. По факту крушения лодки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

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