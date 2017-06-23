Самолет США провел разведку над местом пуска "Калибров" по ИГ

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Самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведывательный полет в районе Средиземноморья неподалеку от Сирии. Оттуда ранее фрегаты ВМФ России "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович", а также подводная лодка "Краснодар" запустили шесть крылатых ракет "Калибр" по боевикам ИГ.

Самолет ВМС США провел разведку района Средиземноморья неподалеку от Сирии, откуда два российских фрегата и подлодка осуществили пуски крылатых ракет "Калибр" по целям запрещенной в России группировки "Исламское государство".

Как сообщает "Интерфакс", разведывательный полет совершал патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon. Он вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и длительное время кружил над районом вблизи побережья Сирии. Эта местность, согласно сообщениям для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, закрыта в связи с проведением ракетных пусков с кораблей ВМФ России 23, 28 и 30 июня.

Ранее стало известно, что фрегаты ВМФ России "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович", а также подводная лодка "Краснодар" запустили шесть крылатых ракет "Калибр" по боевикам ИГ. В итоге уничтожены крупные склады вооружения и боеприпасов террористов. Остатки боевиков разбомбили самолеты ВКС. Перед атакой Россия предупредила командования Турции и Израиля об этих ударах.