МЧС предупредило о скором приходе грозы с градом в Москву

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В МЧС сообщили о приближающейся к Москве грозе. Вероятно выпадение града. Ветер усилится до 12-17 метров в секунду.

В Москве 23 июня в дневное и вечернее время ожидаются гроза и град. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Кроме того, сообщается об усилении ветра до 12-17 метров в секунду.

Также сообщается о возможных подтоплениях территорий, затруднении движения транспорта и ДТП. Могут произойти повреждение линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций.

Жителям рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Автомобиль следует парковать в гараж или оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкции.