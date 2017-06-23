Пропавший при обвале породы в шахте горняк погиб

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В Коми спасатели нашли тело горняка, который оказался под завалами горной породы в шахте "Интинская". Во время ЧП в шахте работали 16 человек, 15 выбрались на поверхность, двум понадобилась медицинская помощь.

Горняк, который пропал при обрушении горной породы в шахте "Интинская" в Коми, погиб, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах республики.

Ранее сообщалось, что на поверхность вывели 15 из 16 горняков. Их осмотрели медики и выяснили, что у двух имеются травмы. У одного ушиб грудины и легкое сотрясение мозга, у второго – инородное тело в глазу и тоже легкое сотрясение. Пострадавших доставили в больницу.

Как сообщает "Интерфакс", глава Коми Сергей Гаполиков распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

На место происшествия выехали сотрудники Ростехнадзора. По данному факту следственными органами организована проверка.

Обрушение горной породы на "Интинской" шахте произошло утром в 8:45 23 июня. Из шахты было эвакуировано около 200 горняков. На месте ЧП работали 16 человек, один из них оказался заблокирован.