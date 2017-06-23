Лавров прокомментировал запрет георгиевских лент на Украине
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД будет отстаивать права соотечественников за рубежом, особенно в ситуациях, когда ношение георгиевской ленточки 22 июня "объявляется уголовным преступлением". Так глава дипломатического ведомства прокомментировал произошедшее накануне на Украине.
МИД будет отстаивать права россиян в ситуациях, подобных украинской, когда за ношение георгиевской ленточки 22 июня предусматривается уголовное наказание. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
"Мы полностью солидарны с нашими соотечественниками за рубежом, будем всячески отстаивать их права, особенно в ситуациях, когда простое ношение георгиевской ленточки 22 июня в некоторых странах объявлено уголовным преступлением. Имею в виду то, что произошло вчера на Украине", - сказал он.
Накануне полиция Днепра оштрафовала местную жительницу за ношение георгиевской ленточки на 700 гривен. Таким образом, на Украине был впервые применен закон, подписанный Петром Порошенко 12 июня.
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